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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Tribünler doldu

Tribünler doldu

, " Galatasaray" sloganıyla iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine katılan futbolseverlerin baskılı fotoğraflarını tribünlere koymaya başladı.

, " Galatasaray" sloganıyla iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine katılan futbolseverlerin baskılı fotoğraflarını tribünlere koymaya başladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyaya taraftarların katılımının devam ettiği ifade edildi. Kombine sahipleri 123, diğer taraftarlar ise 149 TL ödeyerek tribündeki yerini alabiliyor.
  1. 10.6.2020
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