İçeri alınmadı

Brescia antrenmanına katılmak üzere tesislere gelen Mario Balotelli, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Galatasaray ile adı sıkça anılan İtalyan futbolcu, dün antrenmana katılmak üzere tesislere gitti. Ancak kapıdaki kulüp çalışanı yıldız oyuncuyu içeri almadı. Golcü futbolcu, tesislerden ayrıldığı esnada basın mensuplarına, "Şimdi çalışmak istediğimi söyleyin" dedi. Bu gelişme 'ipler iyice kopmuş' şeklinde yorumlandı.