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10 Haziran 2020, Çarşamba
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İyi ki doğdun

İyi ki doğdun Sneijder

, Hollandalı eski futbolcusu Wesley 'in 36. kutladı.

, Hollandalı eski futbolcusu Wesley 'in 36. kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, Sneijder'in Stadı'nda 'a attığı golün videosuyla birlikte paylaşılan mesajda, "İyi ki doğdun Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı" ifadeleri kullanıldı.

  1. 10.6.2020
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