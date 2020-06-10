İyi ki doğdun Sneijder
Galatasaray Kulübü, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in 36. yaş gününü kutladı.
Galatasaray Kulübü, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in 36. yaş gününü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, Sneijder'in Türk Telekom Stadı'nda Juventus'a attığı golün videosuyla birlikte paylaşılan mesajda, "İyi ki doğdun Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı" ifadeleri kullanıldı.
?? İyi ki doğdun @sneijder101010! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 9, 2020
?? 8 kupa
?? 46 gol
?? Unutulmaz onlarca anı...
Sizin, Wesley Sneijder'in Galatasaray kariyerinde unutamadığınız an hangisi? ?? https://t.co/euPSFOOrK9
- 10.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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