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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Süleyman’a yeni sözleşme

Süleyman’a yeni sözleşme

, altyapıda yıldızı parlayan ve zaman zaman A takım kadrosuna dahil edilen 'un sözleşmesini uzatacak.

, altyapıda yıldızı parlayan ve zaman zaman A takım kadrosuna dahil edilen 'un sözleşmesini uzatacak. Genç sol bekin 2021 yılında sona erecek olan anlaşmasının 2025'e kadar uzatılacağı ifade edildi.
  1. 10.6.2020
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