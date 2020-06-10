Taylor’a destek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Taylor’a destek

Taylor’a destek

Taylor’a destek

Mills, ile anılan ve ekstra sezonda forma giymek istemeyen oyuncunun haklı olduğunu söyledi.

'dan aldığı teklifi değerlendirmek için Charlton'ın formasını ekstra sezonda giymek istemeyen 'a Danny Mills'ten destek geldi. İngiliz 'nın eski oyuncusu Mills, "Bu popüler bir fikir değil ama o da 30 yaşında. Bu onun son büyük sözleşmesi... Bu yıl oyuncular için masada çok da fazla iyi anlaşma olmayacak. Bunu riske atamaz. Onun sözleşmesi bitiyor. İnanılmaz derecede garip ve istisnai bir durum ama onu da anlıyorum" dedi.

CİMBOM'U CEZBETTİ
Lyle Taylor'un Championship'te yer alan Charlton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması ve iki kanatta da forma giymesi sarı-kırmızılı takımın ilgisini çekmeye yetti.

11
doğumlu oyuncu bu sezon 22 maçta oynadı. 11 gol ve 1 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.
  1. 10.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taylor’a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA