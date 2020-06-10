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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Defansa sürpriz aday

Defansa sürpriz aday

Gelecek sezon kadroda büyük bir değişime gitmeyi planlayan 'da yerli ve genç oyuncu takviyeleri için çalışmalar büyük bir ciddiyetle devam ediyor.

Gelecek sezon kadroda büyük bir değişime gitmeyi planlayan 'da yerli ve genç oyuncu takviyeleri için çalışmalar büyük bir ciddiyetle devam ediyor. Sarı-kırmızıların, Altınordu'dan Ravil Tagir ile ilgilendiği ifade edildi. 17 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 26 maçta forma giydi ve scout ekiplerinin ilgisini çekti.
  1. 10.6.2020
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