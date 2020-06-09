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09 Haziran 2020, Salı
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''Falcao büyük futbolcuysa nedeni benim''

''Falcao büyük futbolcuysa nedeni benim''

ekiplerinden 'ın yıldız futbolcusu 'ya eski takım arkadaşı esprili bir şekilde takıldı. , Porto forması giydikleri dönemde Kolombiyalı yıldız'la çok iyi çalıştıklarını söyledi ve, ''Bu kadar büyük bir futbolcuysa nedeni benim'' dedi.

Alvaro Pereria, Porto döneminden takım arkadaşı ile ilgili konuştu.

Porto'da 'ın yıldızı Radamel Falcao ile birlikte oynayan , verdiği röportajda Kolombiyalı oyuncuyla o dönemde çok çalıştıklarını söyledi.

2009 yılında Falcao ile birlikte Porto'ya olan sol bek, "Portekiz'e gittiğim andan itibaren inanılmaz şeyler yaşadım. İlk yılımda Jesualdo Ferreira vardı, iyi bir öğretmendi. İdmanların ardından Falcao ile 1 saat daha ayrılmaz ve çalışırdık. Hatta onun böyle büyük bir futbolcu olmasının nedenini benim' diye şaka da yaparım" ifadelerini kullandı.


2009-2012 yılları arasında Porto'da oynayan Pereira, 2011'de Falcao'nun 'e transfer olmasının ardından idman partnerinden ayrılmak zorunda kaldı.

  1. 09.06.2020
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