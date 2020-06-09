''Falcao büyük futbolcuysa nedeni benim''
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'ya eski takım arkadaşı esprili bir şekilde takıldı. Alvaro Pereira, Porto forması giydikleri dönemde Kolombiyalı yıldız'la çok iyi çalıştıklarını söyledi ve, ''Bu kadar büyük bir futbolcuysa nedeni benim'' dedi.
Alvaro Pereria, Porto döneminden takım arkadaşı Radamel Falcao ile ilgili konuştu.
Porto'da Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile birlikte oynayan Alvaro Pereira, verdiği röportajda Kolombiyalı oyuncuyla o dönemde çok çalıştıklarını söyledi.
2009 yılında Falcao ile birlikte Porto'ya transfer olan sol bek, "Portekiz'e gittiğim andan itibaren inanılmaz şeyler yaşadım. İlk yılımda Jesualdo Ferreira vardı, iyi bir öğretmendi. İdmanların ardından Falcao ile 1 saat daha ayrılmaz ve çalışırdık. Hatta onun böyle büyük bir futbolcu olmasının nedenini benim' diye şaka da yaparım" ifadelerini kullandı.
2009-2012 yılları arasında Porto'da oynayan Pereira, 2011'de Falcao'nun Atletico Madrid'e transfer olmasının ardından idman partnerinden ayrılmak zorunda kaldı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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