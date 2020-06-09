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09 Haziran 2020, Salı
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'da kriz! Kapılar bir bir kapanıyor

Galatasaray'da kriz! Kapılar bir bir kapanıyor

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkilerini sürdürürken, bu durumdan dünyası da oldukça derinden etkilendi. ekiplerinden da birçok kulüp gibi oyuncu maaşlarında indirime giderken, sarı-kırmızılılar sponsor konusunda da sorunlarla karşılaşmaya başladı. İşte detaylar...

Futbolda kulüpler sponsorluk konusunda sıkıntı yaşarken, bundan en fazla etkilenen kulüplerden biri de oldu. Sarı-kırmızılıların formasının göğüs kısmı yeni sezon için reklamsız kaldı. Bunun temel nedeninin de corona virüsü salgını olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, forma sponsoru olan Terra Pizza'nın opsiyonu kullanmama kararı alması sonrasında yeni arayışlara başladı. Ancak kapıları çalınan şirketler önlerini göremediklerini belirterek, "Eylül veya ekimde ikinci dalga (corona virüsü pandemisi) olursa ne yapacağız? Böyle bir ihtimalin güçlü olduğu söyleniyor. Bekleyip ona göne karar vereceğiz" dedi. Stat ismi için ile daha önce anlaşan Galatasaray, formaya göğüs reklamı için ise bu nedenle bekleme kararı aldı.

EN BÜYÜK KOZ DEVLER LİGİ!
Ligin bitmesi ve takımın durumunun da görüşmeler için ellerini güçlendireceğini düşünen yönetim, özellikle Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasının büyük bir koz olacağı kanaatinde... Böylece sponsorluk için ellerinin güçleneceğini düşünen sarı-kırmızılılar diğer taraftan da firmaların tedirginliğinin sona ermesini bekliyor. Bu durum, sponsorluk konusunun bir müddet daha bekleyeceği anlamına geliyor.

2019-2020 sezonu için forma göğüs sponsorluğu için 18 milyon lira alan Galatasaray, yeni anlaşma ile bunu en az 25 milyon liraya çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa maçlarında ise önceki sezonlarda olduğu gibi göğsüne 'yi almayı planlıyor.

  1. 09.06.2020
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