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09 Haziran 2020, Salı
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Fransa'dan 'ı çıldırtan karar! Onyekuru...

Fransa'dan Galatasaray'ı çıldırtan karar! Onyekuru...

'a Fransa'dan mesaj var... Ara sezonunda Lig 1 ekibi Monaco'dan kiralanan için kırmızı beyazlı kulüp, son kararını verdi... Sezonun sona ermesiyle beraber sarı kırmızılıların kadrosuna katmayı planladığı Nijeryalı yıldız için önemli bir karara imza atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bonservisi Monaco'da bulunan konusunda Fransız kulübü, flaş bir karar aldı... 'ın, sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı yıldız futbolcu, Fransa'ya dönebilir.

Aoifootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;

"Galatasaray'da oynayan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, kiralık verilmesine rağmen Monaco tarafından geri isteniyor. Fransız kulübü, kısa süre içerisinde yeniden başlayacak Lig 1 öncesinde önemli bir karar aldı.

Onyekuru, sezon başında Monaco'ya, İngiliz ekibi Everton'dan olmuştu. Ancak eski Anderlecht oyuncusu, burada istediği kadar süre alamadı ve hocasıyla problemler yaşadı. Bunun ardından ayrılığı tercih etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Onyekuru, Galatasaray'a kiralık transfer oldu.

Galatasaray'da yeni bir hayata başlayan Onyekuru, burada kendini iyi hissediyordu ve başarılı bir performans sergiliyordu. Ancak, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ligler ertelendi ve daha fazla forma giyemedi.

Ancak Fransa'dan gelen haberler, Onyekuru'nun istediği gibi değil... Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen, Henry Onyekuru Monaco'ya geri dönecek gibi duruyor çünkü Lig 1, kısa süre içerisinde başlayacak."

  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 13:49
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