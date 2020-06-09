Fransa'dan Galatasaray'ı çıldırtan karar! Onyekuru...
Galatasaray'a Fransa'dan mesaj var... Ara transfer sezonunda Lig 1 ekibi Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru için kırmızı beyazlı kulüp, son kararını verdi... Sezonun sona ermesiyle beraber sarı kırmızılıların kadrosuna katmayı planladığı Nijeryalı yıldız için önemli bir karara imza atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bonservisi Monaco'da bulunan Henry Onyekuru konusunda Fransız kulübü, flaş bir karar aldı... Galatasaray'ın, sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı yıldız futbolcu, Fransa'ya dönebilir.
Aoifootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;
"Galatasaray'da oynayan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, kiralık verilmesine rağmen Monaco tarafından geri isteniyor. Fransız kulübü, kısa süre içerisinde yeniden başlayacak Lig 1 öncesinde önemli bir karar aldı.
Onyekuru, sezon başında Monaco'ya, İngiliz ekibi Everton'dan transfer olmuştu. Ancak eski Anderlecht oyuncusu, burada istediği kadar süre alamadı ve hocasıyla problemler yaşadı. Bunun ardından ayrılığı tercih etti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Onyekuru, Galatasaray'a kiralık transfer oldu.
Galatasaray'da yeni bir hayata başlayan Onyekuru, burada kendini iyi hissediyordu ve başarılı bir performans sergiliyordu. Ancak, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ligler ertelendi ve daha fazla forma giyemedi.
Ancak Fransa'dan gelen haberler, Onyekuru'nun istediği gibi değil... Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen, Henry Onyekuru Monaco'ya geri dönecek gibi duruyor çünkü Lig 1, kısa süre içerisinde başlayacak."
- 09.06.2020
- Güncelleme: 09.06.2020 13:49
- Emre Bol: Galatasaray Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaştıysa ligin seyrine şaibe karışmıştır
- F.Bahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! "O isim gelirse kimse şaşırmasın"
- "Fenerbahçe'nin bu sezon tek hedefi Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek"
- Volkan Demir: Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar
- Flaş Vedat Muriqi sözleri! "O teklif gelmezse Fenerbahçe satmaz"
- Fenerbahçe'nin kötü gün dostları! 2 yıldız 'Feda' dedi ve...
- Fatih Terim'den şampiyonluk reçetesi! Ayrılık, transfer, görüşme...
- Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip
- Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Eyvah Muriqi! Fenerbahçe'yi yıkan haber
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa'dan Galatasaray'ı çıldırtan karar! Onyekuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.