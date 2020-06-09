Haberler Galeri Galatasaray Meksika'ya kamp kurdu! O takımdan 4 transfer...

Galatasaray Meksika'ya kamp kurdu! O takımdan 4 transfer...

Galatasaray'da son dakika transfer girişimi... Gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapan sarı kırmızılılar için Meksika'da flaş bir haber yayınlandı. Buna göre Aslan, Tigres forması giyen 4 isme kancayı attı. Hatta iddialara göre 1 isim artık İstanbul'a gelmeye çok yakın! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

9 Haziran 2020 Salı 10:50 Güncelleme: 09.06.2020 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





