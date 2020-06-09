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Galatasaray Meksika'ya kamp kurdu! O takımdan 4 transfer...
Galatasaray'da son dakika transfer girişimi... Gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapan sarı kırmızılılar için Meksika'da flaş bir haber yayınlandı. Buna göre Aslan, Tigres forması giyen 4 isme kancayı attı. Hatta iddialara göre 1 isim artık İstanbul'a gelmeye çok yakın! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
9 Haziran 2020 Salı 10:50
Güncelleme: 09.06.2020 11:34
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Galatasaray, transferde vites yükseltti... 2020-21 sezonuna iddialı bir ekiple girmek isteyen Aslan, rotasını Meksika'ya çevirdi.
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Güney Amerika scoutlarının titizlikle izlediği futbolcuları listesine aldığı bilinen Galatasaray, özellikle eksik olan bölgeleri buradan tamamlamak istiyor.
Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılacak Mariano'nun mevki olan sağ bek pozisyonu 1. sırada bulunuyor. Galatasaray, bu bölgeye kesinlikle transfer yapacak.
Galatasaray'da 2. öncelik kanat pozisyonu... Sezon başında Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından büyük beklenti içine giren Cimbom, Hollandalı yıldızdan istediği verimi alamamış ve oyuncuyu Ajax'a kiralamıştı. Aslan, bu bölge için de transfer listesi hazırladı.
Sarı kırmızılılar, son olarak forvet mevki için oyuncu taraması yapıyor. Sezon sonunda Andone, takımı Brighton'a geri dönecek ve Galatasaray, bu pozisyonda Falcao'ya yardımcı olabilecek bir isim istiyor.