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Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Önümüzdeki sezon adına kadro planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. İsmi Galatasaray ile anılan Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan, tecrübeli sol bekin geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu. | Son dakika haberleri
9 Haziran 2020 Salı 15:04
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2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım...
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Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemediği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan tecrübeli sol bekin ise Galatasaray ile görüştüğü ve sezonun sona ermesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.
Hasan Ali'nin geleceği merak konusu olurken, milli oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"HENÜZ HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"
Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'e konuşan Türkcan, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili "Hasan Ali, tamamen lig ve kupadaki maçlara odaklanmış durumda. Tek amacı ligi hem kendisi hem Fenerbahçe için en iyi şekilde bitirmek. Sözleşme değerlendirmelerini sezon sonu yapacağız. Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık." ifadelerini kullandı.