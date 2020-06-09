Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

"HENÜZ HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'e konuşan Türkcan, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili "Hasan Ali, tamamen lig ve kupadaki maçlara odaklanmış durumda. Tek amacı ligi hem kendisi hem Fenerbahçe için en iyi şekilde bitirmek. Sözleşme değerlendirmelerini sezon sonu yapacağız. Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık." ifadelerini kullandı.