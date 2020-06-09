O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aylık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de, mücadelelere seyirci alınmamasına karar verilmişti. Hal böyle olunca kulüpler oyuncularını, somut olarak olmasa da manevi anlamda yalnız hissetmemelerini sağlamak adına çeşitli uygulamalar başlatmıştı. O kulüplerden olan Galatasaray, başlattığı 'karton taraftar' uygulamasını hayata geçirirken ilk fotoğraflar da geldi.