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O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı
Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aylık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de, mücadelelere seyirci alınmamasına karar verilmişti. Hal böyle olunca kulüpler oyuncularını, somut olarak olmasa da manevi anlamda yalnız hissetmemelerini sağlamak adına çeşitli uygulamalar başlatmıştı. O kulüplerden olan Galatasaray, başlattığı 'karton taraftar' uygulamasını hayata geçirirken ilk fotoğraflar da geldi.
9 Haziran 2020 Salı 17:47
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Galatasaray, 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacağını açıklamıştı.
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyaya taraftarların katılımının devam ettiği ifade edilirken, etkinliğe dahil olan futbolseverlerin fotoğraflarının da Türk Telekom Stadyumu'ndaki tribünlere yerleştirilmeye başlandığı duyuruldu.
Kampanya, kombine sahiplerine 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL satış sunuldu.
Galatasaray ayrıca corona virüsü ile mücadelede 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde yer alacağını açıklamıştı.