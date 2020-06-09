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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı

O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aylık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de, mücadelelere seyirci alınmamasına karar verilmişti. Hal böyle olunca kulüpler oyuncularını, somut olarak olmasa da manevi anlamda yalnız hissetmemelerini sağlamak adına çeşitli uygulamalar başlatmıştı. O kulüplerden olan Galatasaray, başlattığı 'karton taraftar' uygulamasını hayata geçirirken ilk fotoğraflar da geldi.

9 Haziran 2020 Salı 17:47
O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı

Galatasaray, 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacağını açıklamıştı.

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O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyaya taraftarların katılımının devam ettiği ifade edilirken, etkinliğe dahil olan futbolseverlerin fotoğraflarının da Türk Telekom Stadyumu'ndaki tribünlere yerleştirilmeye başlandığı duyuruldu.

O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı

Kampanya, kombine sahiplerine 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL satış sunuldu.

O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı

Galatasaray ayrıca corona virüsü ile mücadelede 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde yer alacağını açıklamıştı.

O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı

İşte karton taraftar projesinden ilk kareler...

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