Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı-kırmızılıların, Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç'la sezon sonu için anlaşma sağlandığı öne sürülmüştü. Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması için görüşmelerine devam eden Galatasaray'da Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu. Ünlü menajer William D'avila 3 futbolcunun transferiyle ilgili çok net ifadeler kullandı.

9 Haziran 2020 Salı 20:13
Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Emre Kılınç, Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'nın temsil haklarını elinde bulunduran menajer William D'avila 3 ismin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray, Süper Lig'in kalan son 8 haftasında hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yaparken, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor.

Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer hedeflerini belirleyen sarı-kırmızılı kurmaylar temaslara başlamıştı.


Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Ligin flaş takımı Sivasspor'un parlayan yıldızı Emre Kılınç'ın peşine düşen Galatasaray'ın sezon sonunda bu transferi noktalayacağı iddia edilmişti.


Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun 1 sene daha sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyordu.

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