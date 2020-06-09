Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı-kırmızılıların, Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç'la sezon sonu için anlaşma sağlandığı öne sürülmüştü. Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması için görüşmelerine devam eden Galatasaray'da Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu. Ünlü menajer William D'avila 3 futbolcunun transferiyle ilgili çok net ifadeler kullandı.