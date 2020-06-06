Son dakika: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu
Son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü, futbolculara ve personele yapılan corona virüsü testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 20:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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