Son dakika: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

dakika: corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

Son dakika: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

dakika haberine göre; Kulübü, futbolculara ve personele yapılan corona virüsü testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

İşte 'dan yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 20:41
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