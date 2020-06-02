Galatasaray'dan flaş teklif! Golcü oyuncu geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Galatasaray, bir süredir gündeminde olan golcü oyuncu için kulübüne transfer teklifinde bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar ve teklif edilen rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri
2 Haziran 2020 Salı 19:15
Güncelleme: 02.06.2020 19:21
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yanına golcü transferi yapmayı amaçlayan sarı kırmızılılar, golcü oyuncuyla temasa geçti.
Sarı kırmızılılar'ın bir süredir gündemde olan golcü oyuncu Terem Moffi için takımı Kortrijk'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.