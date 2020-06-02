Galatasaray'dan flaş teklif! Golcü oyuncu geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Galatasaray, bir süredir gündeminde olan golcü oyuncu için kulübüne transfer teklifinde bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar ve teklif edilen rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri