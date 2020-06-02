Kaan Ayhan'dan flaş Galatasaray açıklaması! Transfer...
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayhan, transfer iddialarına yanıt verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri
2 Haziran 2020 Salı 21:10
Güncelleme: 02.06.2020 21:10
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Corona virüsü salgını nedeniyle maaş ve transfer bütçesinde küçülmeye giden Galatasaray, transfer politikasını yerli oyuncular üzerinden yönlendiriyor.
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Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerle prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı ekibin Kaan Ayhan ile ilgilendiği de iddia edilmişti.
Fatih Terim'in sağ bek ve stoper mevki için Kaan Ayhan'ı izlediği, Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda gurbetçi oyuncunun iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini yönetimle paylaştığı dile getirilmişti.
Hem Fortuna Düsseldorf'ta hem de milli takımda başarılı bir grafik çizen Kaan Ayhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
CNN Türk'e konuşan Ayhan, hakkında çıkan Galatasaray ve transfer iddialarıyla ilgili şu sözleri sarf etti: