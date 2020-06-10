Kapılar kapalı

Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Babel yeni dönemde kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devre arasında Ajax'a kiralanan tecrübeli futbolcu, sivri dilinin kurbanı oldu. Hollanda'da verdiği bir röportajda Fatih Terim'in teknik ve taktiğini eleştiren açıklamalarda bulunan Babel ile kesin olarak yollar ayrılacağı ifade edildi. Hatta menajeri aracılığıyla kendisinden kulüp bulmasının istendiği bildirildi.