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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Kapılar kapalı

Kapılar kapalı

ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Babel’den kendisine takım bulması istendi.

ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devre arasında Ajax'a kiralanan tecrübeli futbolcu, sivri dilinin kurbanı oldu. 'da verdiği bir röportajda 'in teknik ve taktiğini eleştiren açıklamalarda bulunan Babel ile kesin olarak yollar ayrılacağı ifade edildi. Hatta menajeri aracılığıyla kendisinden kulüp bulmasının istendiği bildirildi.

  1. 10.6.2020
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