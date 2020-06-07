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07 Haziran 2020, Pazar
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Çift kale maç

Çift kale maç

'nin hazırlık maçı için izin vermediği ortamda kendi arasında iki takım çıkaran , dünkü idmanda çift kale yaptı.

'nin hazırlık maçı için izin vermediği ortamda kendi arasında iki takım çıkaran , dünkü idmanda çift kale yaptı. Fizik gücünü yeniden kavuşmaya çalışan sarı-kırmızılılar haftayı izinsiz geçirecek ve hazırlıklarına bugün de devam edecek. İdmanda sakatlığı bulunan stoper Marcao yer almadı.

  1. 7.6.2020
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