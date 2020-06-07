Çift kale maç
TFF'nin hazırlık maçı için izin vermediği ortamda kendi arasında iki takım çıkaran Galatasaray, dünkü idmanda çift kale yaptı.
TFF'nin hazırlık maçı için izin vermediği ortamda kendi arasında iki takım çıkaran Galatasaray, dünkü idmanda çift kale yaptı. Fizik gücünü yeniden kavuşmaya çalışan sarı-kırmızılılar haftayı izinsiz geçirecek ve hazırlıklarına bugün de devam edecek. İdmanda sakatlığı bulunan stoper Marcao yer almadı.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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