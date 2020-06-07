Çift kale maç

TFF'nin hazırlık maçı için izin vermediği ortamda kendi arasında iki takım çıkaran Galatasaray, dünkü idmanda çift kale yaptı. Fizik gücünü yeniden kavuşmaya çalışan sarı-kırmızılılar haftayı izinsiz geçirecek ve hazırlıklarına bugün de devam edecek. İdmanda sakatlığı bulunan stoper Marcao yer almadı.