Hesap kitap zamanı

Ligin geriye kalan 8 maçı Galatasaray'da pek çok değişikliğe gebe… Kalan 8 haftada gösterecekleri performanslar ve sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması ya da olamaması pek çok oyuncunun kaderini belirleyecek. Özellikle de kapının eşiğinde olanlar için kritik bir süreç yaşanacak ve bu süreçte bazı oyuncular yerini garantilemek, bazıları da hem milli takım için hem de yerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek.



İşte kendini koruma altına almak isteyen oyuncular ve 8 haftalık hedefleri



* BELHANDA-FEGHOULI: Satış listesinin dışında kalmak için oynayacak.

* LINNES-JIMMY DURMAZ: Satış listesine konmamak için oynayacak.



* AHMET ÇALIK-ŞENER: Takımda kalmaya devam etmek için oynayacak. * EMRE AKBABA: Milli takım için oynayacak.



* YUNUS AKGÜN-SEKIDIKA: Kiraya verilmemek için oynayacak.



* ONYEKURU: Bonservisinin alınmasını hak etmek için oynayacak.



* RYAN DONK-MARIANO: Yeni sözleşme almak için oynayacak.