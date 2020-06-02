Hesap kitap zamanı
Ligin geriye kalan 8 maçı Galatasaray'da pek çok değişikliğe gebe… Kalan 8 haftada gösterecekleri performanslar ve sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması ya da olamaması pek çok oyuncunun kaderini belirleyecek.
Ligin geriye kalan 8 maçı Galatasaray'da pek çok değişikliğe gebe… Kalan 8 haftada gösterecekleri performanslar ve sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması ya da olamaması pek çok oyuncunun kaderini belirleyecek. Özellikle de kapının eşiğinde olanlar için kritik bir süreç yaşanacak ve bu süreçte bazı oyuncular yerini garantilemek, bazıları da hem milli takım için hem de yerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek.
İşte kendini koruma altına almak isteyen oyuncular ve 8 haftalık hedefleri
* BELHANDA-FEGHOULI: Satış listesinin dışında kalmak için oynayacak.
* LINNES-JIMMY DURMAZ: Satış listesine konmamak için oynayacak.
* AHMET ÇALIK-ŞENER: Takımda kalmaya devam etmek için oynayacak. * EMRE AKBABA: Milli takım için oynayacak.
* YUNUS AKGÜN-SEKIDIKA: Kiraya verilmemek için oynayacak.
* ONYEKURU: Bonservisinin alınmasını hak etmek için oynayacak.
* RYAN DONK-MARIANO: Yeni sözleşme almak için oynayacak.
- 2.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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