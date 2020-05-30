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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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'ın gözdesine eski F.Bahçeliden destek

Galatasaray'ın gözdesine eski F.Bahçeliden destek

Stoper adayları asında 'in gözde isimlerinden 'in 'a transferi için sürpriz bir destek geldi… 'nin eski futbolcusu Jassen yıldız futbolcuya Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

Stoper adayları asında 'in gözde isimlerinden 'in 'a transferi için sürpriz bir destek geldi… Meksikalı oyuncuyla birlikte Monterrey'de forma giyen 'nin eski oyuncusu Vincent Janssen yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuya tecrübe kazanmak için Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

Cesar'ın Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini belirten Janssen, "Ajax ve Porto'da istediği patlamayı yapabilir daha sonra 'e olabilir. Galatasaray'da ise sürekli Avrupa kupalarında oynayarak futbolun en üst seviyesinin tadını alabilir. Bahsettiğiniz üç takımdan hangisine giderse gitsin başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

  1. 30.5.2020
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