Galatasaray'ın gözdesine eski F.Bahçeliden destek
Stoper adayları asında Fatih Terim'in gözde isimlerinden Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi… Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jassen yıldız futbolcuya Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.
Stoper adayları asında Fatih Terim'in gözde isimlerinden Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi… Meksikalı oyuncuyla birlikte Monterrey'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuya tecrübe kazanmak için Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.
Cesar'ın Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini belirten Janssen, "Ajax ve Porto'da istediği patlamayı yapabilir daha sonra Premier Lig'e transfer olabilir. Galatasaray'da ise sürekli Avrupa kupalarında oynayarak futbolun en üst seviyesinin tadını alabilir. Bahsettiğiniz üç takımdan hangisine giderse gitsin başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.
- 30.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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