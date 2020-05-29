Galatasaray'a Belhanda piyangosu! 2 talip ve teklif...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcanıyor. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk ipini göğüsleyip tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yaparken bir yandan da transferde kaynak oluşturmak istiyor. Cimbom'da birinci konu ise Belhanda'nın satışı. Yıldız futbolcu için 2 takımın devreye girdiği ve teklifin ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...
29 Mayıs 2020 Cuma 22:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon için birçok ismi transfer listesine alan Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi.
Bu sezon taraftar ile girdiği tartışma nedeniyle gözden düşen Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu.
Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızı satıp transferde kaynak oluşturmanın planlarını yapıyordu.
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, yıldız futbolcunun ederini bulması halinde elden çıkaracak.