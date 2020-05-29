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Galatasaray'a Belhanda piyangosu! 2 talip ve teklif...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcanıyor. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk ipini göğüsleyip tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yaparken bir yandan da transferde kaynak oluşturmak istiyor. Cimbom'da birinci konu ise Belhanda'nın satışı. Yıldız futbolcu için 2 takımın devreye girdiği ve teklifin ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...

29 Mayıs 2020 Cuma 22:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





