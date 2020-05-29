İngilizler anlaştı Cimbom'a yaradı! Ryan Fraser...
Yeniden başlatılma kararı alınan İngiltere Premier Lig'de kulüplerin centilmenlik anlaşmasına varması üzerine Ryan Fraser transferi için Galatasaray'a gün doğdu.
Henry Onyekuru'nun ayrılması halinde yerine düşünülen Ryan Fraser için güzel bir haber geldi. İngiliz kulüpleri, haziran ayında devam edecek sezon öncesinde birbirlerinden oyuncuları ayartmamak için centilmenlik anlaşmasına vardı.
Bu anlaşma yüzünden adı Tottenham ile Arsenal'la anılan İskoç kanat oyuncusu için Galatasaray'ın şansı daha da yükseldi. Çünkü Bournemouth, Fraser'ın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Ancak İskoç oyuncunun "denizaşırı" takımlarla görüşmesinin önünde bir engel olmadığını yazdı
- 29.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngilizler anlaştı Cimbom'a yaradı! Ryan Fraser... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.