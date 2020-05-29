İngilizler anlaştı Cimbom'a yaradı! Ryan Fraser...

Henry Onyekuru'nun ayrılması halinde yerine düşünülen Ryan Fraser için güzel bir haber geldi. İngiliz kulüpleri, haziran ayında devam edecek sezon öncesinde birbirlerinden oyuncuları ayartmamak için centilmenlik anlaşmasına vardı.

Bu anlaşma yüzünden adı Tottenham ile Arsenal'la anılan İskoç kanat oyuncusu için Galatasaray'ın şansı daha da yükseldi. Çünkü Bournemouth, Fraser'ın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Ancak İskoç oyuncunun "denizaşırı" takımlarla görüşmesinin önünde bir engel olmadığını yazdı