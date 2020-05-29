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29 Mayıs 2020, Cuma
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İngilizler anlaştı Cimbom'a yaradı! Ryan Fraser...

İngilizler anlaştı Cimbom'a yaradı! Ryan Fraser...

Yeniden başlatılma kararı alınan İngiltere Premier Lig'de kulüplerin centilmenlik anlaşmasına varması üzerine Ryan Fraser transferi için 'a gün doğdu.

Henry Onyekuru'nun ayrılması halinde yerine düşünülen Ryan Fraser için güzel bir haber geldi. kulüpleri, haziran ayında devam edecek sezon öncesinde birbirlerinden oyuncuları ayartmamak için centilmenlik anlaşmasına vardı.

Bu anlaşma yüzünden adı Tottenham ile 'la anılan kanat oyuncusu için 'ın şansı daha da yükseldi. Çünkü Bournemouth, Fraser'ın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Ancak İskoç oyuncunun "denizaşırı" takımlarla görüşmesinin önünde bir engel olmadığını yazdı

  1. 29.5.2020
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