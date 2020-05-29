Galatasaray'da Andone'nin yerine Nijeryalı golcü!

Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da Florin Andone'nin yerine transfer edilecek forvet için arayışlar sürüyor. Maddi kriz nedeniyle genç ve uygun bonservisli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekip, scout önerileri üzerine Nijeryalı golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri