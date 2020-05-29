Galatasaray'da Andone'nin yerine Nijeryalı golcü!

Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da Florin Andone'nin yerine transfer edilecek forvet için arayışlar sürüyor. Maddi kriz nedeniyle genç ve uygun bonservisli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekip, scout önerileri üzerine Nijeryalı golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
29 Mayıs 2020 Cuma 06:46
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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcayan Fatih Terim, kiralık kontratı sona erecek olan Andone'ye planlarında yer vermemişti.
Rumen golcünün ayrılığı İtalyan basınında ise şu şekilde duyurulmuştu:
"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor."
"Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."
Falcao kalsa da gitse de Fatih Terim, Brighton'a dönecek olan Florin Andone'nin yerine bir forvet oyuncusu transfer etmek istiyor.