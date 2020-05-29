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Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! Sezon sonunda...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta büyük payı olan Henry Onyekuru, devre arasında Monaco'dan kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip Onyekuru'yu yeniden kiralamak adına girişimlere başlarken, Fransa'dan kötü bir geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
29 Mayıs 2020 Cuma 06:45
Güncelleme: 29.05.2020 06:45
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Galatasaray, devre arasında dönen Onyekuru için Monaco'ya 750 bin Euro kiralama bedeli öderken 6 aylık sözleşmeye satın alma opsiyonu koymamıştı.
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Sabah'ın haberine göre; Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe zaferinin mimarı olan Onyekuru ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılı kulübe Fransa'dan kötü haber geldi.
Kemer sıkma kararı alarak tam 25 oyuncusunu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı yıldızı ise bunun dışında tuttu. Ligue 1 ekibi, 4 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda Galatasaray'dan geri çağıracak.
Onyekuru'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığı için sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı durumda.