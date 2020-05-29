Sağ beke Santiago Arias

Bir yandan kalan 8 hafta için idmanlarını sürdüren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom'un gündemine son olarak sürpriz bir isim dahil oldu. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda sarıkırmızılı formayı giyeceği ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano ile yolları ayırmayı planlayan Cimbom'un Kolombiyalı futbolcu için Atletico Madrid ile temasa geçtiği bildirildi

FALCAO İKNA EDECEK

Atletico Madrid'in iki yıl önce 11 milyon euro karşılığında PSV'den transfer ettiği Santiago Arias, bu sezon sadece 7 maçta forma giyebildi ve beklentilerin altında kaldı. Bu yaz takımdan ayrılması beklenilen 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray dışında İtalya'dan da taliplerin olduğu kaydedildi. Sarıkırmızılı yönetimin, Santiago Arias'ı satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Bu transfer için Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun da devrede olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni sağ beki olması beklenilen Santiago Arias, Kolombiya Milli Takımı'nda da 53 kez forma giydi, U17 VE U20 takımlarında da oynadı.

KİMDİR?

13 Ocak 1992 yılında Kolombiya'nın Medellin şehrinde dünyaya gelen 28 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesinin takımı olan CD La Equidad'da başladı.

2 yıl burada oynadığı futbolla kendisini Avrupa takımlarına gösteren futbolcu, 2011'de Sporting'e 920 bin euro karşılığında transfer oldu.

2 yıl da Portekiz'de futbol hayatını sürdüren tecrübeli sağ bek 2013 yılında 675 bin euro bonservis bedeli ile bu kez Hollanda ligi ekiplerinden PSV'nin yolunu tuttu.

2018 yılında ise 11 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.