Taffarel'den Fatih Terim'e büyük övgü!
Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, 200 yılında kazanılan UEFA Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Futbolu bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı takıma uzun yıllar kaleci antrenörü olarak hizmet eden Brezilyalı antrenör, UEFA Kupası zaferinde en büyük payın teknik direktör Fatih Terim'e ait olduğunu söyledi.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
UEFA Kupası'nda zafere giden süreci anlatan 54 yaşındaki efsane isim, "İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Henry'nin UEFA Kupası finalinde yaptığı kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz Arsenal'in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik, bu güvene sahiptik, gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık." dedi.
"FATİH TERİM BİZİ YÖNLENDİRDİ"
Fatih Terim'in kupayı kazanmalarında büyük etkisinin olduğunu da sözlerine ekleyen Taffarel şu ifadeleri kullandı:
Fatih Terim'in çok güçlü bir kişiliği var, her zaman kazanmak istedi ve bizden en iyi performansı göstermemizi talep etti. Çok güçlü bir kadromuz vardı, hücumda iyiydi, orta sahada iyiydi, defansta iyiydi.
Elde edilen başarıyı sadece Hagi, sadece defans ya da benim yaptıklarıma bağlayamayız çünkü tüm takım en iyi performansını gösterdi ve bunu da harika bir teknik direktör olan Fatih Terim yönlendirdi.
- 01.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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