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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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25’e ’ye

Alex Telles 25’e PSG’ye

2016'da Porto'ya 6.5 milyon euro ve sonraki satışın kârından yüzde 10 payla satılan transferi bitiyor.

2016'da Porto'ya 6.5 milyon euro ve sonraki satışın kârından yüzde 10 payla satılan transferi bitiyor. Avrupa kulüplerinin takibinde olan Brezilyalı sol bekin ile sözleşme imzalaması an meselesi. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı kalan Telles'in yeni sözleşme istemediği öğrenildi. '40 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Telles için 25 milyon euro ödenecek. Aslan ise 1 milyon 850 bin euro kazanacak.
  1. 23.5.2020
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