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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Aslan pürdikkat çalışıyor

Aslan pürdikkat çalışıyor

Florya Tesisleri’nde sağlık önlemleri ciddi şekilde alınırken, futbolculara psikolojik takviye de yapılıyor.

, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan sarı-kırmızılılar, temizlik kurallarına da çok dikkat ediyor. her gün iki kez sterile ediliyor. Sporcular ve çalışanlar eldivenlerini çıkarmıyor. Maskeler ise sadece saha çalışmalarında takılmıyor. Takım gündüzleri kuvvet-kondisyon akşamları ise topla taktik antrenman yapıyor. Ayrıca futbolculara psikolojik destek de veriliyor. Takımla birebir görüşmeler yapılırken, isteyenler özel seans da alıyor.
  1. 23.5.2020
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