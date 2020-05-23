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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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’dan övgü

Puyol’dan övgü

efsanesi , kendisini en çok zorlayan forvetin olduğunu söyledi. İspanyol yıldız Kolombiyalı yıldızla fotoğrafını paylaşırken, "Benim takımıma en çok gol atan isimlerden biriydi" dedi. Monaco'da oynayan ise "Ne savaştı ama" yorumunda bulundu.

efsanesi , kendisini en çok zorlayan forvetin olduğunu söyledi. İspanyol yıldız Kolombiyalı yıldızla fotoğrafını paylaşırken, "Benim takımıma en çok gol atan isimlerden biriydi" dedi. Monaco'da oynayan ise "Ne savaştı ama" yorumunda bulundu.
  1. 23.5.2020
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