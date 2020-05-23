Puyol’dan övgü
Barcelona efsanesi Puyol, kendisini en çok zorlayan forvetin Radamel Falcao olduğunu söyledi. İspanyol yıldız Kolombiyalı yıldızla fotoğrafını paylaşırken, "Benim takımıma en çok gol atan isimlerden biriydi" dedi. Monaco'da oynayan İspanyol Fabregas ise "Ne savaştı ama" yorumunda bulundu.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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