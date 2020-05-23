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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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yine zirvede

Galatasaray yine zirvede

Nisan 2020'de en çok konuşulan takım 41 bin 493 haberle oldu.

Nisan 2020'de en çok konuşulan takım 41 bin 493 haberle oldu. En popüler futbolcu ise 5 bin 581 haberle 'ydu. Koronavirüse yakalanıp, iyileşen , ay boyunca 13 bin 174 haberde yer alarak, nisan ayında en fazla konuşulan teknik direktördü. Abdurrahim Albayrak 4 bin 590 haberle en popüler yönetici oldu.
  1. 23.5.2020
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