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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Hakan kalacak

Hakan kalacak

Gelecek sezon 'ın başına geçmesi beklenen , ile ilgili İtalyan basınına konuştu.

Gelecek sezon 'ın başına geçmesi beklenen , ile ilgili İtalyan basınına konuştu. 61 yaşındaki futbol adamı, "Hakan'la görüştüm. Ona Milan efsanesi olacağını söyledim" diye konuştu. Alman hoca, bu açıklamayla milli futbolcunun ayrılığıyla ilgili kapıları kapatmış oldu.
  1. 23.5.2020
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