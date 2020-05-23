Diagne Ada yolcusu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni durağı

Diagne Ada yolcusu

Diagne Ada yolcusu

Bonservis bedeline 5 milyon pound istenen Senegalli yıldızın ismi , ve ile anılıyor.

Kiralık olarak gittiği 'de tutunamayan ve sezon sonu geri dönecek olan Mbaye Diagne için yeni iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz ekiplerinin gündeminde bulunan Senegalli futbolcuya 'den 'un dışında Championship ekipleri ve da talip oldu. Sarı-kırmızılı kulüp Diagne için 5 milyon pound istiyor. 28 yaşındaki golcü için 'ya 13 milyon euro ödenmişti. Club Brugge'den ise 1 yıl kiralama ücreti karşılığında 3 milyon 350 bin euro alınmıştı.

Bu sezon 'da 12 maça çıkan Diagne 4 gol attı. Senegalli disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement ile anlaşamamıştı. 'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne taraftarın gözünden düşmüştü.

  1. 23.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diagne Ada yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA