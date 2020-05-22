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22 Mayıs 2020, Cuma
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Nisan ayına ve Falcao damgası!

Nisan ayına Galatasaray ve Falcao damgası!

Nisan ayında en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belli oldu. Medyada 41 bin 493 habere konu olan , ayın en çok konuşulan takımı olurken, ise 5 bin 581 haberle futbolcular arasında zirveye çıktı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı nisan ayı raporunu açıkladı. Spor camiasının en çok konuşulan takımları ve popüler isimleri belirlendi. Ay boyunca medyada 41 bin 493 habere konu olan , nisan ayının en çok konuşulan takımı oldu.

Ay boyunca medyada 38 bin 823 haberde yer alan nisan ayının en çok konuşulan takımları listesinde ikinci sırada yerini aldı. Ay boyunca 35 bin 972 haberde yer alan , nisan ayının en popüler futbol kulüplerinden oldu.

EN POPÜLER FUTBOLCU FALCAO

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı , nisan ayında da listenin ilk sırasında yerini aldı. Yıldız forvet ay boyunca medyada 5 bin 581 haberde adından bahsettirerek ayın en popüler futbolcusu oldu.

'un futbolcusu Alexander Sörloth ise ay boyunca 4 bin 686 haberde yer alarak popüler futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.
Ay boyunca medyada 3 bin 962 haberde yer alan , adını listenin üçüncü sırasına yazdırdı.

EN FAZLA KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM

Geçen ay corona virüsüne yakalanmasıyla gündeme gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ay boyunca 13 bin 174 haberde yer alarak, nisan ayında da en fazla konuşulan teknik direktör oldu. Terim'i 6 bin 291 haber ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve 2 bin 667 haber ile tecrübeli çalıştırıcı takip etti.

Yaptığı açıklamalar ile ay boyunca 4 bin 642 haberde kendinden söz ettiren Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, nisan ayının en popüler kulüp yöneticisi oldu. Albayrak'ı sırası ile 4 bin 590 haber ile , 4 bin 454 haber ile ise takip etti.

Türk hakem , nisan ayı boyunca 641 haberde yer alarak, hakemler kategorisinde yine zirvenin sahibi oldu. Çakır'ın ardından gelen isimler ise 401 haber ile ve 309 haber ile oldu.

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  1. 22.05.2020
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