İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklalamayla Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacağı duyurulmuştu. Bu gelişme sonrası çalışmalarına hız veren Galatasaray antrenmanlarına devam etti. İşte sarı-kırmızılıların bugünkü idmanından kareler...
22 Mayıs 2020 Cuma 14:28
Güncelleme: 22.05.2020 14:28
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Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarını dün yaptığı çift idmanla yeniden tamamlamıştı.
Hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde durulmuştu.
Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlanmıştı.
Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirilirken, antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlanmıştı.