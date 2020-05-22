İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklalamayla Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacağı duyurulmuştu. Bu gelişme sonrası çalışmalarına hız veren Galatasaray antrenmanlarına devam etti. İşte sarı-kırmızılıların bugünkü idmanından kareler...