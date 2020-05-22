İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklalamayla Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacağı duyurulmuştu. Bu gelişme sonrası çalışmalarına hız veren Galatasaray antrenmanlarına devam etti. İşte sarı-kırmızılıların bugünkü idmanından kareler...

22 Mayıs 2020 Cuma 14:28 Güncelleme: 22.05.2020 14:28
İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler!

Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarını dün yaptığı çift idmanla yeniden tamamlamıştı.

İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler!

Hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde durulmuştu.

İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler!

Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlanmıştı.

İşte G.Saray'ın bugünkü idmanından kareler!

Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirilirken, antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlanmıştı.

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