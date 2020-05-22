Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümünde ilk olarak core stabilizasyon çalışması uygulandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı. Ana bölümde ise pas çalışması gerçekleştirildi. Akşamüstü antrenmanına koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü oyunsal formda topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmanlar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.
- 22.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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