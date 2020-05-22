Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümünde ilk olarak core stabilizasyon çalışması uygulandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı. Ana bölümde ise pas çalışması gerçekleştirildi. Akşamüstü antrenmanına koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü oyunsal formda topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.



Antrenmanlar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.