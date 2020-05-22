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22 Mayıs 2020, Cuma
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'dan 'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı

'da ikinci kez yapılan corona virüsü (Covid-19) testi sonucunda bir futbolcu ve kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlanılmasının ardından Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

'da ikinci kez yapılan corona virüsü (Covid-19) testi sonucunda bir futbolcu ve kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlanılmasının ardından Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Korona virüs testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi.

  1. 22.05.2020
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