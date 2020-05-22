Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu 1 personelin test sonucu pozitif çıktı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig ekibine şok! 2 testin sonucu pozitif...

'da 1 futbolcu 1 personelin test sonucu pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu 1 personelin test sonucu pozitif çıktı

ekiplerinden , kulüpte yapılan corona virüsü testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcu ve personelin tedavilerine başlandığı duyuruldu.

takımlarından BtcTurk 'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin'de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

  1. 22.05.2020
  2. Güncelleme: 22.05.2020 20:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu 1 personelin test sonucu pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA