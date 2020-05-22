Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu 1 personelin test sonucu pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kulüpte yapılan corona virüsü testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcu ve personelin tedavilerine başlandığı duyuruldu.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin'de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kulübümüzde ikinci kez yapılan Covid-19 testi hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/WxxgLky7wI— BtcTurk Yeni Malatyaspor #EvdeHayatVar ?? (@YMSkulubu) May 22, 2020
- 22.05.2020
- Güncelleme: 22.05.2020 20:08
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Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu 1 personelin test sonucu pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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