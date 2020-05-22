HaberlerGaleriSon dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...
Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alana corona virüsü salgını futbolu da yakından etkilemiş durumda. Birçok önde gelen futbol ligi ertelenmişken, geçtiğimiz günlerde BundesLiga'da uzun bir sürenin ardından ilk düdük çalmıştı. Bu boşlukta transfer temaslarına sıklaştıran ekipler birçok oyuncu ile önümüzdeki sezon için görüşmelere başlamışken, Galatasaray'da forvet için birçok isim yazılıp çizilmeye başlanmıştı. Bu isimler arasında herkesce tanınan süper yıldızlarda var. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler ve detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 11:02
Güncelleme: 22.05.2020 11:07
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekipleri kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu sezon şampiyonluk kupasına göz koymuş olan Galatasaray'da tek hedef kupaya uzanarak taraftarlarını mutlu etmek.
Bunun yanında gelecek yıl da şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı hedefleyen Aslan'ın öncelikli hedeflerinden biriyse golcü transferi...
12 Haziran'da başlayacak lige hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.
Adımlarını erken atan yönetim, öncelikle yerli isimler üzerinden görüşmelere başladı.