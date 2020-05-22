Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alana corona virüsü salgını futbolu da yakından etkilemiş durumda. Birçok önde gelen futbol ligi ertelenmişken, geçtiğimiz günlerde BundesLiga'da uzun bir sürenin ardından ilk düdük çalmıştı. Bu boşlukta transfer temaslarına sıklaştıran ekipler birçok oyuncu ile önümüzdeki sezon için görüşmelere başlamışken, Galatasaray'da forvet için birçok isim yazılıp çizilmeye başlanmıştı. Bu isimler arasında herkesce tanınan süper yıldızlarda var. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler ve detaylar...