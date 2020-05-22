Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...

Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alana corona virüsü salgını futbolu da yakından etkilemiş durumda. Birçok önde gelen futbol ligi ertelenmişken, geçtiğimiz günlerde BundesLiga'da uzun bir sürenin ardından ilk düdük çalmıştı. Bu boşlukta transfer temaslarına sıklaştıran ekipler birçok oyuncu ile önümüzdeki sezon için görüşmelere başlamışken, Galatasaray'da forvet için birçok isim yazılıp çizilmeye başlanmıştı. Bu isimler arasında herkesce tanınan süper yıldızlarda var. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler ve detaylar...

22 Mayıs 2020 Cuma 11:02 Güncelleme: 22.05.2020 11:07
Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekipleri kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...

Bu sezon şampiyonluk kupasına göz koymuş olan Galatasaray'da tek hedef kupaya uzanarak taraftarlarını mutlu etmek.

Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...

Bunun yanında gelecek yıl da şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı hedefleyen Aslan'ın öncelikli hedeflerinden biriyse golcü transferi...

Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...

12 Haziran'da başlayacak lige hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

Son dakika: İşte Terim'in yıldızlarla dolu listesi! Falcao ve ayrılık...

Adımlarını erken atan yönetim, öncelikle yerli isimler üzerinden görüşmelere başladı.

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