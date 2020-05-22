Milan'ın yeni hocası Galatasaray'ın planlarını bozdu!
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği milli futbolcumuzun Milan'dan ayrılacağı iddiaları ortaya çıkmıştı ancak kırmızı-siyahlıların el sıkıştığı Alman teknik adam Ralf Rangnick, Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalmasını istedi.
Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına yeni teknik direktör engel oldu.
Milan'daki geleceği tartışılan ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Milan'ın el sıkıştığı Alman teknik direktör Ralf Rangnick, milli futbolcumuzun takımda kalmasını istedi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre teknik direktör Stefano Pioli için ayrılık kararı alan ve Ralf Rangnick ile anlaşan Milan, vakit kaybetmeden yeni sezonun planlamasına başladı.
"HAKAN ÇALHANOĞLU TAKIMIN KAHRAMANI OLABİLİR"
Görevi devralmaya hazırlanan Ralf Rangnick, yönetimle yaptığı görüşmede Hakan Çalhanoğlu'na güvendiğini ve takımın kahramanı olacağına inandığını aktardı.
Milli futbolcumuzu Bayer Leverkusen günlerinden tanıyan Rangnick'in, geçtiğimiz sezonlarda Çalhanoğlu'nu Leipzig'e transfer etmek istediği ancak amacına ulaşamadığı öne sürüldü.
- 22.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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