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22 Mayıs 2020, Cuma
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'ın yeni hocası 'ın planlarını bozdu!

Milan'ın yeni hocası Galatasaray'ın planlarını bozdu!

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen 'nun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. 'ın da ciddi şekilde ilgilendiği milli futbolcumuzun Milan'dan ayrılacağı iddiaları ortaya çıkmıştı ancak kırmızı-siyahlıların el sıkıştığı Alman teknik adam , Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalmasını istedi.

'ın gözdesi konumunda bulunan 'nun ayrılığına yeni engel oldu.

'daki geleceği tartışılan ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Milan'ın el sıkıştığı Alman teknik direktör , milli futbolcumuzun takımda kalmasını istedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre teknik direktör Stefano Pioli için ayrılık kararı alan ve Ralf Rangnick ile anlaşan Milan, vakit kaybetmeden yeni sezonun planlamasına başladı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU TAKIMIN KAHRAMANI OLABİLİR"
Görevi devralmaya hazırlanan Ralf Rangnick, yönetimle yaptığı görüşmede Hakan Çalhanoğlu'na güvendiğini ve takımın kahramanı olacağına inandığını aktardı.

Milli futbolcumuzu günlerinden tanıyan Rangnick'in, geçtiğimiz sezonlarda Çalhanoğlu'nu Leipzig'e transfer etmek istediği ancak amacına ulaşamadığı öne sürüldü.

  1. 22.05.2020
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