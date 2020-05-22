Milan'ın yeni hocası Galatasaray'ın planlarını bozdu!

Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına yeni teknik direktör engel oldu.

Milan'daki geleceği tartışılan ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Milan'ın el sıkıştığı Alman teknik direktör Ralf Rangnick, milli futbolcumuzun takımda kalmasını istedi.





La Gazzetta dello Sport'un haberine göre teknik direktör Stefano Pioli için ayrılık kararı alan ve Ralf Rangnick ile anlaşan Milan, vakit kaybetmeden yeni sezonun planlamasına başladı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU TAKIMIN KAHRAMANI OLABİLİR"

Görevi devralmaya hazırlanan Ralf Rangnick, yönetimle yaptığı görüşmede Hakan Çalhanoğlu'na güvendiğini ve takımın kahramanı olacağına inandığını aktardı.

Milli futbolcumuzu Bayer Leverkusen günlerinden tanıyan Rangnick'in, geçtiğimiz sezonlarda Çalhanoğlu'nu Leipzig'e transfer etmek istediği ancak amacına ulaşamadığı öne sürüldü.