Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Riley McGree'nin menajeri konuştu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu iddia edilen Riley McGree için önemli bir açıklama geldi. Adelaide United'ın futbol direktörü Bruce Djite, konu ile ilgili ilk kez konuştu. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray, Riley McGree için resmi teklif yaptı mı? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu iddia edilen Avustralyalı orta saha oyuncusu Riley McGree için önemli bir açıklama geldi.
Adelaide United Futbol Direktörü Bruce Djite, oyuncusunun transferine ilişkin ilk kez konuştu.
Winghamchronicle.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;
"Adelaide United, Riley McGree için gelecek transfer tekliflerine açık. Ancak, 4 Avrupa kulübünün oyuncuları için 5 milyon dolarlık transfer teklifi yaptığına dair dolanan iddialar, kulüp yönetimini şaşkına döndürdü.
Futbol direktörü Bruce Djite, bu sezon A-League'de iyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcuları için herhangi bir kulübün teklif getirmediğini ifade etti.
Bruce Djite, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim için yeni bir haber. Dün gece Riley ile konuştum ve hiçbir Türk kulübünün ya da yetkilisinin onunla konuşmadığını öğrendim. Bir ilginin olmasından memnuniyet duyuyorlar ama bende şu anda medyada geçtiği gibi okuyorum." dedi."
Riley McGree, bu sezon toplamda çıktığı 21 müsabakada 12 gol kaydederken 6 asist üretmiş ve 1823 dakika sahada kalmıştı.
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 12:16
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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