Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Riley McGree'nin menajeri konuştu

Kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu iddia edilen Avustralyalı orta saha oyuncusu Riley McGree için önemli bir açıklama geldi.

Adelaide United Futbol Direktörü Bruce Djite, oyuncusunun transferine ilişkin ilk kez konuştu.

Winghamchronicle.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Adelaide United, Riley McGree için gelecek transfer tekliflerine açık. Ancak, 4 Avrupa kulübünün oyuncuları için 5 milyon dolarlık transfer teklifi yaptığına dair dolanan iddialar, kulüp yönetimini şaşkına döndürdü.

Futbol direktörü Bruce Djite, bu sezon A-League'de iyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcuları için herhangi bir kulübün teklif getirmediğini ifade etti.

Bruce Djite, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim için yeni bir haber. Dün gece Riley ile konuştum ve hiçbir Türk kulübünün ya da yetkilisinin onunla konuşmadığını öğrendim. Bir ilginin olmasından memnuniyet duyuyorlar ama bende şu anda medyada geçtiği gibi okuyorum." dedi."

Riley McGree, bu sezon toplamda çıktığı 21 müsabakada 12 gol kaydederken 6 asist üretmiş ve 1823 dakika sahada kalmıştı.