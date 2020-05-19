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19 Mayıs 2020, Salı
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ve istiyordu! Riley 'nin menajeri konuştu

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Riley McGree'nin menajeri konuştu

ve 'ın peşinde olduğu iddia edilen Riley için önemli bir açıklama geldi. Adelaide United'ın futbol direktörü Bruce Djite, konu ile ilgili ilk kez konuştu. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray, Riley McGree için resmi teklif yaptı mı? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre önce ve 'ın peşinde olduğu iddia edilen Avustralyalı orta saha oyuncusu Riley için önemli bir açıklama geldi.

Adelaide United Futbol Direktörü Bruce Djite, oyuncusunun transferine ilişkin ilk kez konuştu.

Winghamchronicle.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Adelaide United, Riley McGree için gelecek tekliflerine açık. Ancak, 4 Avrupa kulübünün oyuncuları için 5 milyon dolarlık transfer teklifi yaptığına dair dolanan iddialar, kulüp yönetimini şaşkına döndürdü.

Futbol direktörü Bruce Djite, bu sezon A-League'de iyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcuları için herhangi bir kulübün teklif getirmediğini ifade etti.

Bruce Djite, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim için yeni bir haber. Dün gece Riley ile konuştum ve hiçbir Türk kulübünün ya da yetkilisinin onunla konuşmadığını öğrendim. Bir ilginin olmasından memnuniyet duyuyorlar ama bende şu anda medyada geçtiği gibi okuyorum." dedi."

Riley McGree, bu sezon toplamda çıktığı 21 müsabakada 12 gol kaydederken 6 asist üretmiş ve 1823 dakika sahada kalmıştı.

  1. 19.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 12:16
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