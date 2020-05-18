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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı başladı! Genç yıldız...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı. Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren iki ezeli rakip aynı isim üzerinde birleşti ve transfer savaşı başladı.
18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:59
Güncelleme: 18.05.2020 18:59
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Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacak olmasından sonra kulüpler hazırlıklarına başladı.
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Bu ekiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan önümüzdeki sezon kadro yapılanması için düğmeye bastı.
Hemen hemen her transfer döneminde aynı oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yaz transfer sezonunda da benzer bir senaryo bekliyor.
Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen iki ezeli rakip transferde aynı isim üzerinde birleşti.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avustralya Ligi'nde forma giyen 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Riley McGree ile ilgilendiği ortaya çıktı.