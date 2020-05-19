Galatasaray taraftarına seslendi! "Sensiz olmaz"
Galatasaray'da son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlayacağının açıklamasının ardından maçların seyircisiz oynanacağının duyurulması, sarı kırmızılıları harekete geçirdi. Süper Lig devi, resmi yayın organından yaptığı açıklamada taraftarına seslendi ve "Sensiz olmaz Galatasaray" etkinliğini başlattığını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray'dan taraftarına büyük jest... Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi süresi boyunca maçların seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla beraber, yeni kampanyasını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"23. şampiyonluk yolunda tribünlerde takımını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımız, Galatasaray tarihinde unutulmaz bir kampanyanın parçası olacak. Bu kapsamda taraftarlarımızın baskılı fotoğrafları, son üç iç saha maçında tribünlerimizde konumlandırılacak.
Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu, ertelenen maçlar haziran ayında seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek. Normalleşme sürecinde, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın alışık olduğu dolu tribünleri tekrar hayata geçirmek amacıyla "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyasını başlatmış bulunuyoruz.
www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kampanyaya katılan taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasarayımızın evinde oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konumlandırılacak.
"Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.
Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere sarı kırmızılı renklere gönül vermiş on binlerce taraftarın yoğun katılımının beklendiği kampanyada taraftarlar; dilerlerse aileleri, arkadaşları kısaca sevdikleri ile tribünde yan yana oturma fırsatına da sahip olacak.
19 Mayıs Salı günü başlayan kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü www.sensizolmazgs.com adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.
Taraftarların #SensizOlmazGalatasaray hashtagi ile sosyal medya hesaplarından baskılı fotoğraflarını paylaşmaları beklenirken, Galatasaray ruhu her yeri dolduracak."
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 15:04
- Galatasaray taraftarına seslendi! "Sensiz olmaz"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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