Süper Lig'in yıldızları Galatasaray'a sorun oldu!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transferlerine devam eden Galatasaray'da birçok futbolcu ile görüşme gerçekleştirilmişti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar birçok bomba ismi kadrosuna katmak için girişimlerine başlamıştı. Cimbom'un gerçekletirdiği iddia edilen bu görüşmeler sorun oldu. Galatasaray'ın talip olduğu iki yıldız nedeniyle sarı-kırmızılılar TFF'ye şikayet edilecek. İşte detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 19:40
Güncelleme: 22.05.2020 19:40
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Bu sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için de çalışmalarına devam ediyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen sarı-kırmızılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvamıştı.
Corona virüsü nedeniyle çalışmalarına hız veren Cimbom'da birçok yıldız futbolcu ile görüşme de gerçekleştirildi.
Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti.
Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği ve sarı-kırmızılıların görüşme gerçekleştirdiği futbolcularda ise büyük bir sorun ortaya çıktı.