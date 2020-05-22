Haberler Galeri Süper Lig'in yıldızları Galatasaray'a sorun oldu!

Süper Lig'in yıldızları Galatasaray'a sorun oldu!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transferlerine devam eden Galatasaray'da birçok futbolcu ile görüşme gerçekleştirilmişti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar birçok bomba ismi kadrosuna katmak için girişimlerine başlamıştı. Cimbom'un gerçekletirdiği iddia edilen bu görüşmeler sorun oldu. Galatasaray'ın talip olduğu iki yıldız nedeniyle sarı-kırmızılılar TFF'ye şikayet edilecek. İşte detaylar...

22 Mayıs 2020 Cuma 19:40 Güncelleme: 22.05.2020 19:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





