O günler unutulmaz
Artem Fedetsky, Karpaty Lviv ile Galatasaray'ı eledikleri maçtan sonra yaşadıklarını unutamadığını ifade etti. 2010 yılındaki maçla ilgili konuşan eski futbolcu, "Galatasaray maçını unutamıyorum. İnanılmazdı" dedi.
Artem Fedetsky, Karpaty Lviv ile Galatasaray'ı eledikleri maçtan sonra yaşadıklarını unutamadığını ifade etti. 2010 yılındaki maçla ilgili konuşan eski futbolcu, "Galatasaray maçını unutamıyorum. İnanılmazdı. Galatasaray'ı eledikten sonra tüm Lviv sarhoş oldu. Zaferin etkisinden uzun süre çıkamadık" dedi.
Fedetsky, "Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söylüyorlardı ki hakikaten Avrupa kupaları geçmişine baktığımızda Türkiye'nin en iyisi Galatasaray. Karpaty Lviv'nin böyle bir takımı elemesi tarihi bir zaferdi gerçekten... Böyle bir anıya sahip olduğum için kendimi şanslı görüyorum" diye konuştu.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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