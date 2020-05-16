Mario Jardel'den ikinci Emre Belözoğlu göndermesi!
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Mario Jardel, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Emre Belözoğlu'nu sansürlemişti. Bu sefer aynı döneme ait bir fotoğraf yayınlayan Jardel, Belözoğlu'nun suratına yine sansür uyguladı.
2001\02 sezonlarında Galatasaray'da top koşturan ve sarı-kırmızılı formayla kısa sürede büyük başarılara imza atan Mario Jardel, bu aralar yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray formasıyla çıktığı bir karşılaşmanın videosunu paylaşan Jardel, şu an Fenerbahçe'de top koşturan eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun suratını sansürlemişti.
Bu sefer de Instagram hesabından eski bir maç öncesi görüntüsünü paylaşan eski futbolcu, Belözoğlu'nun suratını yine sansürledi ve "Sonsuza dek Galatasaraylısınız ya da hiçsiniz" notunu düştü.
- 16.05.2020
- Güncelleme: 16.05.2020 13:53
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