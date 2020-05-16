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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'den ikinci göndermesi!

Mario Jardel'den ikinci Emre Belözoğlu göndermesi!

'ın efsane isimlerinden , geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda 'nu sansürlemişti. Bu sefer aynı döneme ait bir fotoğraf yayınlayan Jardel, Belözoğlu'nun suratına yine sansür uyguladı.

2001\02 sezonlarında 'da top koşturan ve sarı-kırmızılı formayla kısa sürede büyük başarılara imza atan , bu aralar yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray formasıyla çıktığı bir karşılaşmanın videosunu paylaşan Jardel, şu an 'de top koşturan eski takım arkadaşı 'nun suratını sansürlemişti.

Bu sefer de hesabından eski bir maç öncesi görüntüsünü paylaşan eski futbolcu, Belözoğlu'nun suratını yine sansürledi ve "Sonsuza dek Galatasaraylısınız ya da hiçsiniz" notunu düştü.

  1. 16.05.2020
  2. Güncelleme: 16.05.2020 13:53
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