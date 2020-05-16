Fernando Muslera'dan flaş transfer sözleri! Boca Juniors...
İsmi Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors ile anılmaya devam eden yıldız file bekçisi Fernando Muslera, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" diyerek spekülasyonlara noktayı koydu.
Galatasaray'ın 33 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, isminin Boca Juniors ile anılmasıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Transfer dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Muslera, "Bu haber nereden çıktı, kaynağı nedir bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.
Boca Juniors ile isminin anılmasının güzel olduğunu söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Bana gelen bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini biliyorum. Bazı dedikodular çıktı sadece. Adımın Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması güzel. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olur. Benimki de öyle sadece" ifadelerini kullandı.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
2011 yılında Lorik Cana + 6.75 milyon euro karşılığında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı terlettiği süreçte 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası elde etti.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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