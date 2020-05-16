Fernando Muslera'dan flaş transfer sözleri! Boca Juniors... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan flaş sözleri! ...

Fernando Muslera'dan flaş transfer sözleri! Boca Juniors...

İsmi Arjantin Ligi ekiplerinden ile anılmaya devam eden yıldız file bekçisi , " ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" diyerek spekülasyonlara noktayı koydu.

'ın 33 yaşındaki tecrübeli kalecisi , isminin ile anılmasıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Muslera, "Bu haber nereden çıktı, kaynağı nedir bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

Boca Juniors ile isminin anılmasının güzel olduğunu söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Bana gelen bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini biliyorum. Bazı dedikodular çıktı sadece. Adımın Boca Juniors gibi 'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması güzel. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olur. Benimki de öyle sadece" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

2011 yılında + 6.75 milyon euro karşılığında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı terlettiği süreçte 5 şampiyonluğu, 4 Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası elde etti.

  1. 16.05.2020
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