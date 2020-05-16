Teklif aldığını doğruladı! 'Galatasaray ve Ajax beni istedi' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Teklif aldığını doğruladı! "Galatasaray ve Ajax beni istedi"

Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu sürpriz isim ortaya çıktı. Brezilyalı sol bek Junior Tavares, Sao Paulo'da oynarken sarı-kırmızılı takımın kendisini istediğini ve halihazırda Türkiye'den bir teklif aldığını da açıkladı. İşte transfer itirafının tüm detayları...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:45 Güncelleme: 16.05.2020 09:45
Teklif aldığını doğruladı! Galatasaray ve Ajax beni istedi

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilmesinin ardından 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın teklif yaptığı isim ortaya çıktı.

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Teklif aldığını doğruladı! Galatasaray ve Ajax beni istedi

Bonservisi Sao Paulo'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı sol bek Junior Tavares, kariyerine dair flaş açıklamalar yaptı.

Teklif aldığını doğruladı! Galatasaray ve Ajax beni istedi

Esporte Interativo'ya konuşan Tavares, "Sao Paulo'da oynarken, çok iyiydim. Menajerim beni aradı ve biri Ajax diğeri Galatasaray'dan olmak üzere iki teklif geldiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Teklif aldığını doğruladı! Galatasaray ve Ajax beni istedi

Sözlerine devam eden genç futbolcu, "Sao Paulo'da başımın çaresine bakabiliyor olduğum için gitmeye korktum. David Neres (Ajax'lı futbolcu) tatilde yanıma geldi bana 'Bizim takıma gel. Yalnızım, tek başıma yapamıyorum' dedi. Ben de ona güldüm ve 'Sao Paulo'yu Ajax'a değişmem' dedim" diyerek teklifleri reddettiğini dile getirdi.

Teklif aldığını doğruladı! Galatasaray ve Ajax beni istedi

Kiralık sözleşmesi sona erince Sao Paulo'ya dönüp dönmeyeceğini bilmediği söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Portekiz'de başka kulüplerden, Rusya'dan ve Türkiye'den teklifler var" dedi.

Teklif aldığını doğruladı! Galatasaray ve Ajax beni istedi

Kariyerine Gremio'da başlayan genç oyuncu, 2017'nin ocak ayında Sao Paulo'ya transfer oldu. 2018'de İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan Tavares, son olarak da Portimonense'nin yolunu tuttu.

Teklif aldığını doğruladı! Galatasaray ve Ajax beni istedi
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