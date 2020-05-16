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Teklif aldığını doğruladı! "Galatasaray ve Ajax beni istedi"
Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu sürpriz isim ortaya çıktı. Brezilyalı sol bek Junior Tavares, Sao Paulo'da oynarken sarı-kırmızılı takımın kendisini istediğini ve halihazırda Türkiye'den bir teklif aldığını da açıkladı. İşte transfer itirafının tüm detayları...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:45
Güncelleme: 16.05.2020 09:45
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Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilmesinin ardından 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın teklif yaptığı isim ortaya çıktı.
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Bonservisi Sao Paulo'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı sol bek Junior Tavares, kariyerine dair flaş açıklamalar yaptı.
Esporte Interativo'ya konuşan Tavares, "Sao Paulo'da oynarken, çok iyiydim. Menajerim beni aradı ve biri Ajax diğeri Galatasaray'dan olmak üzere iki teklif geldiğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden genç futbolcu, "Sao Paulo'da başımın çaresine bakabiliyor olduğum için gitmeye korktum. David Neres (Ajax'lı futbolcu) tatilde yanıma geldi bana 'Bizim takıma gel. Yalnızım, tek başıma yapamıyorum' dedi. Ben de ona güldüm ve 'Sao Paulo'yu Ajax'a değişmem' dedim" diyerek teklifleri reddettiğini dile getirdi.
Kiralık sözleşmesi sona erince Sao Paulo'ya dönüp dönmeyeceğini bilmediği söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Portekiz'de başka kulüplerden, Rusya'dan ve Türkiye'den teklifler var" dedi.
Kariyerine Gremio'da başlayan genç oyuncu, 2017'nin ocak ayında Sao Paulo'ya transfer oldu. 2018'de İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan Tavares, son olarak da Portimonense'nin yolunu tuttu.