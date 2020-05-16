Sözlerine devam eden genç futbolcu, "Sao Paulo'da başımın çaresine bakabiliyor olduğum için gitmeye korktum. David Neres (Ajax'lı futbolcu) tatilde yanıma geldi bana 'Bizim takıma gel. Yalnızım, tek başıma yapamıyorum' dedi. Ben de ona güldüm ve 'Sao Paulo'yu Ajax'a değişmem' dedim" diyerek teklifleri reddettiğini dile getirdi.