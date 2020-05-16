Galatasaray'da golcü harekatı! Barcelona istedi Aslan alıyor

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar forvet transferi için düğmeye bastı. Diagne'nin transferi nedeniyle sorun yaşayan iki takım bu kez genç golcü için kapıştı. Daha önce Barcelona'nın da istediği golcü için Galatasaray ve Club Brugge'ün büyük yarış içinde olduğu belirtildi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri