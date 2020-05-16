Galatasaray'da golcü harekatı! Barcelona istedi Aslan alıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da golcü harekatı! Barcelona istedi Aslan alıyor

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar forvet transferi için düğmeye bastı. Diagne'nin transferi nedeniyle sorun yaşayan iki takım bu kez genç golcü için kapıştı. Daha önce Barcelona'nın da istediği golcü için Galatasaray ve Club Brugge'ün büyük yarış içinde olduğu belirtildi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

16 Mayıs 2020 Cumartesi 06:38
Galatasaray'da golcü harekatı! Barcelona istedi Aslan alıyor

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'da golcü harekatı! Barcelona istedi Aslan alıyor

Galatasaray'da gündem forvet transferi… "Artık geçmişe yatırım yapmayacağız" diyen teknik direktör Fatih Terim'in en büyük gözdelerinden birisi San Lorenzo'da forma giyen Adolfo Gaich...

Galatasaray'da golcü harekatı! Barcelona istedi Aslan alıyor

Görüşmeler devam ediyor ancak Belçika basını, Club Brugge'ün de 21 yaşındaki golcüye talip olduğunu ve iki takımın rakip olduklarını duyurdu.

Galatasaray'da golcü harekatı! Barcelona istedi Aslan alıyor

De Standaard gazetesi, Club Brugge'ün, Arjantinli Gaich için umut beslemeye devam ettiğini belirterek, 21 yaşındaki forvet oyuncusunun 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmamasının Belçika ekibinin umutlarını artırdığını kaydetti.

Galatasaray'da golcü harekatı! Barcelona istedi Aslan alıyor

BARCELONA İLE ANILDI
Haberde, Club Brugge'ün Gaich için San Lorenzo ile temas kurduğu, bonservisini eline alıp büyük takımlarla yarışmaya girmeden önce işi bitirmek istediğini yazdı. Gaich için San Lorenzo'nun bir süredir 'Galatasaray'la temasta' olduğu bilgisiyle Club Brugge'un hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi.

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