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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Transfer kazanı

’ın çalışması yurt dışında da haber olmaya devam ediyor. İşte dün sarı kırmızılı takımla ilgili iddialar:

Sarı-kırmızılı ekibin Enner Valencia ile görüşmek için yeniden çalışmalara başladığı ifade edildi. Mifutbolecuador, Ekvadorlu oyuncunun, Tigres'in opsiyonunu kullanmasına izin vermediği 'a bedava gideceğini iddia etti.



DESSERS'İ İSTİYOR
Dün Galatasaray'a yazılan başka bir forvet ise Cyriel Dessers… completesports.com, "Türkiye şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı forvet Dessers ile ilgileniyor" diye yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun, bu sezon Heracles Almelo için 15 gol attığı, 5 de asist yaptığı hatırlatıldı.

  1. 16.5.2020
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