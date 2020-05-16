Transfer kazanı

Sarı-kırmızılı ekibin Enner Valencia ile görüşmek için yeniden çalışmalara başladığı ifade edildi. Mifutbolecuador, Ekvadorlu oyuncunun, Tigres'in opsiyonunu kullanmasına izin vermediği Galatasaray'a bedava gideceğini iddia etti.





DESSERS'İ İSTİYOR

Dün Galatasaray'a yazılan başka bir forvet ise Cyriel Dessers… completesports.com, "Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı forvet Dessers ile ilgileniyor" diye yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun, bu sezon Heracles Almelo için 15 gol attığı, 5 de asist yaptığı hatırlatıldı.