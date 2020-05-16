Transfer kazanı
Galatasaray’ın transfer çalışması yurt dışında da haber olmaya devam ediyor. İşte dün sarı kırmızılı takımla ilgili iddialar:
Sarı-kırmızılı ekibin Enner Valencia ile görüşmek için yeniden çalışmalara başladığı ifade edildi. Mifutbolecuador, Ekvadorlu oyuncunun, Tigres'in opsiyonunu kullanmasına izin vermediği Galatasaray'a bedava gideceğini iddia etti.
DESSERS'İ İSTİYOR
Dün Galatasaray'a yazılan başka bir forvet ise Cyriel Dessers… completesports.com, "Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı forvet Dessers ile ilgileniyor" diye yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun, bu sezon Heracles Almelo için 15 gol attığı, 5 de asist yaptığı hatırlatıldı.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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