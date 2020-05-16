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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'den için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Galatasaray için geçmiş olsun mesajı

, ezeli rakibi 'da görevli personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

  1. 16.5.2020
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